SKM Originals

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SKM116

SKM 116

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FEATURES

Interviews with Senseis:
TATSUYA NAKA, DANIEL LAUTIER, NICK HEALD, KAZUHIRO SAWADA

Editorial.

SENSEIS, T. NAKA, K. SAWADA, D. LAUTIER. Interviews By Leland Vandervort.
PROVIDING GUIDANCE. By Brian Gonsalves.
LETTERS TO THE EDITOR.
SENSEI NICK HEALD 5th Dan. Interview By Simon Bligh.
KEN ZEN ICHI – THE FIST AND ZEN ARE ONE. By Paul Mitchell.
THE IMPORTANCE OF TEACHING CHILDREN: MY TWO CENTS. By Nelson Vaughn.
4 C’s TO IMPROVE YOUR COMPETITIVE KUMITE. By Matt Price.
AUTHENTICITY: KARATE’S FORGOTTEN COMPONENT. By Mike Clarke.

£2.50
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